Un vero e proprio film, quello del 2020 che sta per chiudersi. Il Napoli condivide direttamente dai suoi canali social ufficiali la storia dell'ultimo anno, dall'arrivo di Gattuso alla vittoria della Coppa Italia dopo il lungo lockdown dovuto al covid. «Abbiamo dovuto affrontare le sfide più difficili» - racconta il video con le immagini dell'addio a Diego Armando Maradona dello scorso novembre - «Siamo pronti al 2021».

