Napoli, presentato il film “Palummella-L’Ultrà di Maradona”

Al Museo Filangieri di Napoli è stato presentato il docufilm “Palummella-L’Ultrà di Maradona” che sarà proiettato in anteprima il prossimo 4 aprile all’Uci Cinema di Casoria.

«L’idea di questo docufilm era in cantiere da qualche anno, in un primo momento si doveva chiamare “I 2 Scugnizzi” - afferma Gennaro Montuori, noto ai più come “Palummella”, storico capo tifoso azzurro, autore della pellicola - la prematura scomparsa di Diego Armando Maradona ha fatto spostare l’inizio del progetto. Un documentario a cui ho tanto lavorato e che mi vede oggi a 65 anni ancora con le lacrime agli occhi dinanzi ai cori delle famiglie azzurre. Quando ho iniziato a tifare Napoli il tutto era contraddistinto dall’amore, lo stesso che vorrei trovare oggi tra i giovani vittime di qualcuno che lo impedisce. Tra i tifosi ci sono alcune persone sbagliate ma di ragazzi buoni ve ne sono a migliaia. Presto festeggerò il terzo scudetto e nessuno me lo potrà impedire».

Coordinati dal giornalista Diego Paura, al tavolo dei relatori, con Montuori, c’erano sua figlia Costanza (anche presente nel film), gli attori Rosa Miranda e Davide Marotta, gli ex azzurri campioni d’Italia del 1987 Ciro Muro e Giuseppe Volpecina e l’ex tecnico azzurro Rosario Rivellini.

“Palummella-L’Ultrà di Maradona” non vuole celebrare Gennaro Montuori, ma tutti i milioni di “Palummella” che hanno portato il Napoli ad essere una delle squadre più amate, ovunque ci sia un bambino che corre dietro ad un pallone.



“Palummella” per lo sport è stato un ideale di tifoso finalizzato solo a divertirsi e disperarsi per il gioco più bello del mondo, opponendosi con forza alla violenza e alla droga. Andare allo stadio per aggregarsi, divertirsi e far esplodere la creatività attraverso cori trascinanti e coreografie straordinarie.

Nel docufilm sono stati inseriti filmati e testimonianze inedite che si intrecciano con momenti recitati da un cast di attori che riportano al periodo della nascita del tifo organizzato nei primi anni ’70 fino all’impresa della conquista del 1° scudetto. Il piccolo Gennaro stando allo stadio, sulle spalle del fratello, decide che il pallone sarà la parte principale della sua vita: pur essendo un promettente calciatore, è destinato a diventare il leader del tifo azzurro.

Nel docufilm “Palummella-L’Ultrà di Maradona” protagonisti, con Gennaro Montuori sono Diego Armando Maradona Jr, una delegazione del Napoli campione d’Italia, la piccola Costanza Montuori, Davide Marotta, Vincenzo Merolla, Riccardo Avitabile, Rosa Miranda, Angelo Pisani, Antonio Bostik, Antonio Faiello, Magda Mancuso, Angelo Pompameo, Angelo Iannelli. Le musiche sono di Nino D’Angelo, Aniello Misto e Gennaro Franco della Sud in Sound.

L’evento di presentazione di “Palummella-L’Ultrà di Maradona” è stato organizzato da Claudio Niola, da “Naples 1906” con la collaborazione di “Assogioca” per tracciare la strada maestra a favore di un percorso ad educare al tifo corretto.