La voglia è quella di presentarlo come un documentario, come se non ci fosse nulla di costruito, tutto spontaneo. Come se la sola presenza della telecamere in un luogo sacro come lo spogliatoio non sia già come un corpo estraneo per la squadra. Ma tant'è: “Sarò con te”, l'opera che De Laurentiis ha voluto produrre per ricordare lo scudetto del 2023 verrà presentata in anteprima questa sera.

Ma già al Maradona sono state mostrate alcune clip, con Spalletti che viene presentato come al centro di ogni cosa. Una volontà, questa, chiaramente non del regista ma proprio di De Laurentiis che, dopo l'apparizione iniziale «sparisce, se ne va, non ricompare più», racconta il regista Andrea Bosello. Ovvio, un passo di lato che appare logico, perché prodursi per autocelebrarsi sarebbe stato sicuramente atipico.

Stasera la squadra ci sarà ma ad essere assente sarà il tecnico Francesco Calzona (che ha la febbre altissima e ha lasciato l'allenamento di questa mattina in anticipo). E pure il tecnico dello scudetto. Spalletti, si sa, al cospetto di una telecamera, si trasforma: ovvio che reciti una parte, chiunque lo farebbe. Mostra “la cameretta” di Castel Volturno dove si è chiuso per sette mesi.

«Sì, ha dormito in un letto di mer... per tutto l'inverno», dice Elmas che pare sapere tutto. Sorprende, ma solo per chi non lo conosce, lo stupore di Osimhen: «Ma davvero è rimasto a Castel Volturno per sette mesi? Non lo sapevo».

Le clip ripercorrono i momenti-chiave: il giorno della delusione per il pari con la Salernitana, la notte della sconfitta in Champions con il Milan e poi la notte con la Juventus.

«Qui dovete mettere la vostra anima e il vostro talento. oltre al vostro cuore», dice nello Juventus Stadium ai suoi calciatori pronti a entrare in campo pochi giorni dopo la mazzata dell'eliminazione in Champions.

C'è una immagine, con Lucianone che dice: «Quel gol (il Napoli ha perso all'andata per 1-0) possiamo farlo anche al 90'. Non perdiamo la testa. Questa gara resta scritta nella vostra carta d'identità». 150 copie che verranno distribuite da sabato nei cinema d'Italia. E poi un annuncio: «C'era troppo materiale, stiamo completando il montaggio per poi realizzare una serie sulla scudetto».