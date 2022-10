Napoli, il filotto arriva a 11 vittorie: l'ultima volta prima dello scudetto

Con quella arrivata questa sera all'Olimpico a Roma, il Napoli ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni. Un record che mancava agli azzurri da diversi anni: come riportato da Opta Italia, infatti, gli azzurri riescono nel filotto così lungo per la seconda volta nella loro storia dal 1929/30, dopo gli 11 successi tra l'aprile e il settembre 1986 con Ottavo Bianchi in panchina. Quella striscia positiva aprì la stagione che portò poi gli azzurri al successo del primo scudetto, nel maggio 1987.

