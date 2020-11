Un nuovo filotto triste per il Napoli di Gennaro Gattuso: dopo le sconfitte con Az Alkmaar e Sassuolo, infatti, gli azzurri incassano la terza sconfitta di fila tra le mura amiche del San Paolo. L'ultima volta era capitato nel dicembre di ben otto anni fa: nella stagione 2012-13, con la gestione Mazzarri, il Napoli aveva incassato tre sconfitte di fila a Fuorigrotta prima con il PSV in Europa League e poi il doppio ko interno tra Coppa Italia e campionato contro il Bologna.

LEGGI ANCHE Giuntoli: Ibra un'idea con Ancelotti «Milik? A gennaio sarà richiesto»

Parte male, dunque, la sessione di gare interne per la squadra di Insigne e compagni dopo la sosta per le nazionali. Dopo la sconfitta di questa sera al San Paolo, gli azzurri incontreranno sempre in casa sia il Rijeka in europa League che la Roma, per il prossimo big match di campionato.

Ultimo aggiornamento: 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA