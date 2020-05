LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:39

Finisce la seconda settimana di allenamenti per ilal Centro tecnico di Castel Volturno, tornato a popolarsi dopo la pandemia che aveva bloccato gli azzurri in casa. Gli azzurri tornano ad allenarsi in gruppi più numerosi, questa mattina prima fase dedicata a riscaldamento su circuito, successivamente lavoro atletico finalizzato ad agilità e velocità.ha stimolato la squadra con diversi esercizi di possesso e passaggi al compagno. Ancora qualche defezione da registrare nel gruppo:hanno infatti svolto allenamento differenziato per affaticamento muscolare. La settimana delsi chiude oggi visto che domani la squadra riposerà per poi fare ritorno al campo lunedì.