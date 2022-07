Fiocco rosa, un giorno da non dimenticare per Juan Jesus, difensore del Napoli che ha lasciato il ritiro di dimaro nelle scorse ore per correre dalla famiglia e dalla moglie in dolce attesa. Nella tarda serata di ieri è nata così Maya, la terza figlia del difensore centrale di Spalletti. L'azzurro e la compagna Caroline, infatti, hanno già Maria Sofia, nata nel 2009, e Eduardo, venuto alla luce nel 2017 a Roma.