La prossima sarà una stagione importante per Gianluca Gaetano, il fantasista classe 2000 che si preparerà in ritiro con il Napoli dopo l'ultima stagione in prestito in B. Il giovane azzurro, oggi, ha accolto anche la primogenita di casa, Carmela Pia, un arrivo celebrato insieme con la compagna Maria sui social.

LEGGI ANCHE Osimhen non si ferma d'estate: allenamento a mille sui social