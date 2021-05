Napoli, fiocco rosa per Gaetano: «Finalmente, è un gol speciale»

Il gol non è bastato a portare a casa punti pesanti, ma per Gianluca Gaetano c'è una dedica speciale: l'azzurro - ancora di proprietà del Napoli ma in prestito alla Cremonese - ha annunciato ai fan l'arrivo della sua primogenita: «Finalmente sei arrivata. Io e la mamma siamo super contenti, ti aspettavamo con ansia e alla fine sei arrivata, la nostra gioia. Mi sono fatto un bel regalo di compleanno, il gol che aspettavo da tempo, non era un gol qualunque ma un gol sentito tanto. Vi amo tantissimo. Siete tutto quel che ho, grazie di tutto amori miei».

