Dopo le tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, Kostas Manolas ha potuto festeggiare un altro lieto evento nelle ultime ore: il difensore arrivato ala scorsa estate, infatti, dopo la gara vinta contro la Sampdoria a Genova ha approfittato del giorno libero per volare a casa in Grecia ed assistere la moglie Niki per la nascita della terza erede di casa.Il giorno libero, però, non è bastato e anche questa mattina a Castel volturno il greco non si è fatto vedere, con tanto di permesso della società come confermato dal sito ufficiale del club. Persi tratta della terza bambina dopo gli arrivi di Kostantina e Flora negli ultimi anni.