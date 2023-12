Napoli-Fiorentina il 18 gennaio, ufficiale la data del match di Supercoppa

Sarà un 2024 che parte col botto per il Napoli di Walter Mazzarri, gli azzurri saranno impegnati a gennaio, infatti, con la EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita a Riyadh, la supercoppa Italiana che la squadra giocherà da campione in carica dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. Ufficializzata la data: giovedi 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane).

Una breve sosta dal campionato per volare negli Emirati Arabi e disputare la semifinale della Supercoppa. Nel nuovo format, infatti, previste quattro squadre: l'altra semifinale sarà giocata da Inter e Lazio e si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali. La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali.