Napoli-Fiorentina 3 punti allo scadere: gli azzurrini allontanano i Playout

Una vittoria all'ultimo respiro, fondamentale quanto i tre punti che arrivano in classifica. Il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi dopo aver battuto la Roma a sorpresa ha la meglio anche della Fiorentina, con un 3-2 che arriva a tempo oramai scaduto che sa di sorrisi per gli azzurrini, bravi a inanellare il secondo successo di fila per allontanarsi dalla zona Playout.

Il rigore nel recupero conquistato da Vergara e battuto da Iaccarino è decisivo, ma i padroni di casa erano partiti benissimo già nel primo tempo: il solito Ambrosino aveva aperto le danze in avvio, poi un tiro deviato di Vergara aveva portato il Napoli sul doppio vantaggio. La Fiorentina accorcia le distanze prima dell'intervallo con Toci e in apertura di ripresa pareggia con Capasso prima del finale infuocato. Sia i padroni di casa che gli ospiti sprecano il tris, D'Agostino la spara fuori e poi Kayode regala il tiro dal dischetto finale. Con i tre punti gli azzurrini salgono a quota 39 e, in attesa che si concluda il turno, sperano di allontanare la zona Playout.