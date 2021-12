Napoli-Fiorentina agli ottavi di Coppa: esordio degli azzurri il 12 gennaio

È stato pubblicato in serata il calendario dei match di Coppa Italia che si giocheranno a gennaio per gli ottavi di finale del torneo. Il Napoli di Luciano Spalletti incontrerà la Fiorentina al Maradona mercoledì 12 gennaio alle ore 17.30. La gara - la prima nel torneo quest'anno per gli azzurri - sarà visibile dai tifosi in chiaro anche sulle frequenze di Italia 1 (Mediaset).

Questo il programma completo:

mercoledi 12 gennaio - Atalanta-Venezia ore 14.30 (Italia1)

mercoledi 12 gennaio - Napoli-Fiorentina ore 17.30 (Italia1)

giovedì 13 gennaio - Milan-Genoa ore 21.30 (Canale 5)

martedì 18 gennaio - Lazio-Udinese ore 17.30 (Italia1)

martedì 18 gennaio - Juventus-Sampdoria ore 21.00 (Canale 5)

mercoledì 19 gennaio - Sassuolo-Cagliari ore 17.30 (Italia1)

mercoledi 19 gennaio - Inter-Empoli ore 21.00 (Canale 5)

giovedì 20 gennaio - Roma-Lecce ore 21.00 (Canale 5)