UPDATE: Allan isn’t angry, there is complete harmony in the squad, he just has to shit real bad...#Napoli #NapoliFiorentina

pic.twitter.com/bZfcS3bWTC — Benjamin. (@casertacampania) January 18, 2020



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una corsa lunga 50 metri, dal campo agli spogliatoi. Allan protagonista inconsapevole di, sostituito nella ripresa per provare la spinta verso la porta viola e abile a scappare subito negli spogliatoi. Il brasiliano non si è fermato in panchina insieme con i compagni, non degnando di uno sguardo il resto della squadra e soprattuttoche l'aveva richiamato per mandare in campoCosì la sua fuga nel ventre del San Paolo diventa un caso. In rete diventa subito virale il video che lo vede protagonista della lunga corsa verso il tunnel degli spogliatoi. E i tifosi napoletani sui social chiedono ora spiegazioni.