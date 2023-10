Napoli-Fiorentina, l'analisi ignorante: se Giroud para meglio di Meret

Quindi l’autogestione è già finita?

Settimana complicata per me. Dopo la sconfitta con il Real, ho avuto spesso gli incubi.

Mi è capitato di sognare che la squadra Campione d’Italia faceva un comunicato stampa su CICCIOBELLO OSIMHEN

Poi invece ho sognato Napoli-Fiorentina, con Bonaventura che segnava una tripletta e si portava a casa il Pallone d’oro

E stamattina non sapevo se angosciarmi per il primo sogno, che si è veramente verificato; o per il seconda che, verosimilmente, si verificherà stasera

Pardo (la mamma di) Dazn: «E ora l’inno della serie A».

E infatti parte ‘O SOLE MIO.

Comunque vorrei dire che boicottare quel cesso di inno è una delle cose più belle delle partite casalinghe del Napoli. Grazie, chiunque tu sia.

Partiti. Giochiamo con la maglia cu ‘e cape e morto, che rispecchia un po' l’andamento complessivo della nostra prestazione.

Subito Martinez Quarta in rovesciata, salvato sulla linea da Osi. Sarebbe stato un gol così da Napoli devo dire.

Poi J-Di Lo in orbita

Ancora Martinez Quarta che va a recuperare palla, poi attacca in area, va di ginocchio PALO

Il pallone sfila davanti a Meret che prova a scalciarlo come fosse ubriaco infatti la cicca, arriva BREKALO

MERET CHIUDI LE GAMBEEEEE. GOL. 0-1

Giroud > Meret CHANGE MY MIND

Però non voglio massacrare troppo il nostro portiere, per cui, a parziale giustificazione diciamo che il tiro di Valverde era troppo forte e quindi non la poteva parare stasera MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Siamo al 7’ e ci sarebbe tutto il tempo per rimediare

Il problema è che il piano gara dei nostri è affidato ai lancioni sperticati di Ostigard.

Anguissa pare non aver capito che quando ha il pallone non deve mettersi a ballare

Più in generale, diciamo che le anime pezzentelle stasera stanno in campo e non sulla maglia

Tra i viola si segnala invece Artur. Bel palleggio, buona visione di gioco. Uno così farebbe comodo alla Juve uhuhuhuh

Intanto si fa male Anguissa e, dato che i viola effettivamente ci stanno palleggiando troppo poco in faccia, ecco che quel gran genio di Garcia butta nella mischia Jack Raspadori e VERAMENTE vi dico, veramente mette Zielu mediano

Riusciamo anche a segnare, al termine di una mischia furibonda ma il gol viene annullato per fuorigioco (giusto)

Meno giusto invece ignorare il fallo di Milenkovic su Osi. Vero che stiamo giocando uno schifo, ma se un rigore è solare, è solare. Diglielo anche tu, CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Per fortuna ogni tanto anche gli avversari hanno il loro piccolo Aronica. Quello viola si chiama Parisi che rovina un ottimo primo tempo con un retropassaggio suicida su cui si avventa Osimhen che in un minuto mette tutto quello che è mancato al Napoli nei primi 48.

Si procura il rigore, lo va a tirare, segna e poi esulta pure CAPEFRITTATAAAAAAAAAAAAAAA. 1-1

Sintesi di questo primo tempo: i teschi sulla maglia del Napoli sono i chitemmuorti che ho sganciato nei primi 45 minuti.

Abbiamo giocato di rara bruttezza, ma la sorte sembra volerci aiutare. Ora però dobbiamo cambiare TUTTO

Ripresa: nun è cagnato MANCOCAZZ. Subito Ikonè che si invola tiro PALO

E così il palo ha più interventi di Meret stasera

Balliamo di brutto. L’unica nota lieta lì dietro è il difensore brasiliano. Anzi, comincerei a portarmi avanti con il lavoro:

NATAN NATAN NATAN NATAN NATAN

Garcia avrà tanti difetti ma quando fa una sostituzione mette tutti d’accordo. Nel cacciarlo.

Fuori Politano, dentro Cajuste con Politanopopopo che si unisce alla lunga lista di sfanculatori di Garcia, che ormai gode di meno rispetto di Cruciani al CIrcolo degli intellettuali.

La Fiorentina a forza si vuole suicidare ma Vittoriuccio Sasamèn hai voglia a chiedere 15 milioni all’anno, se poi tutto solo davanti al portiere sbagli sti gol

Gol divorato, gol subito. Serie di rimpalli in area, Bonaventura tutto solo, gol. Uh ci ha segnato Bonaventura CHE STRANO NON ME LO SAREI MAI ASPETTATO. 1-2

Ho ormai già metabolizzato di averla persa, ma siccome c’è e modo e modo, Garcia decide di optare per cambi da CAMICIA DI FORZA. Fuori Osi, dentro Simeone, fuori Lobotka, dentro Gaetano ma io non lo so metti dentro pure ZEDADKA

Siamo più in confusione di me quando la mia Compagna (cioè la coinquilina che non paga l’affitto) mi manda a fare la spesa da solo.

E infatti prendiamo anche il terzo, con Nico Gonzales che resuscita dopo aver rantolato a terra per far interrompere il gioco e infila Meret che si era scocciato di giocare ed aveva messo tra i pali la sua sagoma cartonata, tanto comunque non si avvertiva la differenza. 1-3. Finisce così.

Bruttissimo passo indietro dopo le recenti prove incoraggianti (eccesso di ottimismo?). Con Spalletti l’anno scorso la seconda sconfitta in campionato la subimmo in Primavera

Dobbiamo rimettere la Chiesa al centro del Villaggio e accompagnare Garcia al primo treno.

Vado a lanciare sul mercato il nuovo Cicciobello Adl che dice pappa e plusvalenze, ciao