Sarà Daniele Chiffi l'arbitro designato per Napoli-Fiorentina, il lunch match della prossima domenica di campionato. Il fischietto di Padova sarà accompagnato dai due assistenti Passeri e Paganessi, mentre ci saranno Di Bello e Cecconi a controllare il VAR. Manganiello farà il IV uomo nel match del Maradona.

LEGGI ANCHE Milik, dal Marsiglia sì alla rivendita: ma non va oltre gli 8 milioni

Per Chiffi è la prima designazione con gli azzurri in questa stagione, ma lo scorso anno ha incontrato per ben due volte la squadra che già era di Gattuso: c'era lui a Reggio Emilia nella prima vittoria del nuovo corso napoletano, e sempre lui a luglio ha diretto Napoli-Udinese con stesso risultato finale (2-1). Prima direzione dell'anno anche sponda Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA