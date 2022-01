Fiorentina, un nuovo avversario per il Napoli: Piatek convocato

La Fiorentina punta al riscatto al "Maradona" contro il Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Torino. Italiano carica alla squadra alla vigilia e indica la strada da seguire per cambiare subito marcia. «Se ne calcio vai piano perdi. Contro il Torino abbiamo sbagliato e servirà da lezione a tutti noi, a me per primo. Contro il Napoli ci vorrà un atteggiamento diverso. Temo tutto del Napoli. I ragazzi sono consapevoli della brutta figura contro il Torino e hanno voglia di reagire subito», ha detto il tecnico viola nella conferenza stampa di vigilia del match di andata degli ottavi di finali di coppa Italia in programma domani al "Maradona".

PIATEK E DRAGOWSKI

Tra i pali torna Dragowski che si era infortunato proprio nella gara di campionato contro il Napoli, quella vinta 2-1 al Franchi dagli azzurri di Spalletti. E tra i convocati troverà spazio per la prima volta il neoacquisto Piatek. «Ha fatto due allenamenti e inizia a far parte di questa avventura: è felicissimo di far parte di questo gruppo», ha spiegato Vincenzo Italiano. Il tecnico è intenzionato a cambiare tre pedine rispetto alla formazione schierata contro il Torino, farà turnover per le partite ravvicinate dei viola che po saranno impegnati nuovamente in campionato lunedì prossimo in casa contro il Genoa. Un membro del gruppo squadra della Fiorentina regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al Covid 19.