Live Napoli-Fiorentina 0-0: Spalletti con Mertens e Petagna

Il Napoli fa il suo debutto in Coppa Italia negli ottavi di finale contro la Fiorentina. Chi vince sfiderà nei quarti l'Atalanta che ieri ha battuto 2-0 il Venezia. Senza Koulibaly, Ounas e Anguissa partiti per la Coppa d’Africa, gli infortunati Osimhen e Insigne e i positivi Zielinski e Mario Rui, Spalletti dà spazio a chi finora giocato di meno e testa l'ultimo arrivato Tuanzebe.

Il Napoli in campo ancora con la maglia rossa, i Viola giocano in bianco. Chance per Elmas al 4' ma il macedone allunga i tempi e non sfrutta la situazione. La difesa viola è molto alta e Spalletti prova a farla scavalcare dai suoi. All'11' gran sinistro di Vlahovic da fuori, salva Ospina. Il Napoli risponde con un cross di Politano non intercettato dai compagni in area. Poco dopo, da angolo, Milenkovic colpisce la traversa.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 3 Tuanzebe, 33 Rrahmani, 31 Ghoulam; 4 Demme, 68 Lobotka; 21 Politano, 14 Mertens, 7 Elmas; 37 Petagna.

A disposizione: 1 Meret, 16 Idiasak, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 8 Fabian Ruiz, 58 Cioffi, 59 Zanoli, 74 Costanzo, 82 Vergara. All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3)

69 Dragowski; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 18 Torreira, 32 Duncan; 8 Saponara, 9 Vlahovic, 22 Gonzalez.

A disposizione: 1 Terracciano, 25 Rosati, 5 Bonaventura, 7 Callejon, 11 Ikoné, 14 Maleh, 15 Pulgar, 17 Terzic, 19 Piatek, 29 Odriozola, 91 Kokorin, 98 Igor. All. Italiano.

Arbitro: Ayroldi.