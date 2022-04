Napoli-Fiorentina live dalle 15: sale la febbre allo stadio Maradona

È inutile girarci intorno, il Napoli è in lotta per lo scudetto e «a questo punto sarebbe ridicolo se non lo ammettessimo apertamente». Alla vigilia della partita con la Fiorentina, Luciano Spalletti ha gettato la maschera e ha pronunciato a chiare lettere una parola che fino a qualche settimana fa sembrava esser vietato anche soltanto pensare. Con la Fiorentina, perpò, e Spalletti ne è ben cosciente, non sarà una passeggiata.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 59 Zanoli, 33 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 3 Tuanzebe, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 11 Lozano, 14 Mertens. All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3)

1 Terracciano; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 34 Amrabat, 32 Duncan; 22 Nico Gonzalez, 9 Cabral, 8 Saponara.

A disposizione: 25 Rosati, 69 Dragowski, 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 11 Ikoné, 14 Maleh, 17 Terzic, 19 Piatek, 33 Sottil, 55 Nastasic, 67 Munteanu, 91 Kokorin. All. Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprilia.