In campo alle 12.30, dunque. Dopo la notte insonne e la positività di Fabian Ruiz, il Napoli cerca continuità per dare una svolta alla stagione dopo la vittoria al fotofinish in casa dell'Udinese, mentre la Fiorentina è a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili della classifica.

LA PARTITA IN DIRETTA

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GkNwHmBwq4 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2021

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 23 Hysaj, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 37 Petagna.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 7 Elmas, 14 Mertens, 18 Llorente, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-4-3)

69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 98 Igor; 23 Venuti, 34 Amrabat, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 77 Callejon, 9 Vlahovic, 7 Ribery.

A disposizione: 1 Terracciano, 12 Riccio, 2 Martinez Quarta, 5 Bonaventura, 6 Borja Valero, 11 Kouame, 22 Caceres, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 78 Pulgar, 92 Eysseric. All. Prandelli.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA