Napoli-Fiorentina, ecco i biglietti: 15 euro per i tifosi in Curva

La nazionale è quasi alle spalle, così come la sosta dei campionati. La Serie A è pronta a ripartire e vedrà il Napoli di Luciano Spalletti impegnato la prossima domenica a Bergamo, contro l'Atalanta. Poi il ritorno al Maradona per la sfida alla Fiorentina: i biglietti per la gara del 10 aprile contro i viola sono in vendita dalle 14.00 di oggi. Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di giovedì 31 marzo, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 30,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00