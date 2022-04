Napoli-Fiorentina, elenco convocati: tornano Osimhen, Rrahmani e Meret

Due volti nuovi rispetto all'ultima trasferta di Bergamo, che fanno anche felice Luciano Spalletti. Il Napoli ritrova Rrahmani - il difensore kosovaro è regolarmente in gruppo nonostante l'allenamento saltato ieri al Konami Center a causa di un leggero stato influenzale - e soprattutto Osimhen, squalificato domenica scorsa e alle prese con qualche guaio muscolare di troppo nell'ultima settimana. Rientra anche Meret tra i convocati, assente per squalifica Anguissa, out anche Malcuit oltre a Ounas e Petagna.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli:

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.