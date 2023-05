Libri aperti al Maradona prima di Napoli-Fiorentina, il tredicenne Emilio Adduci ha incuriosito gli spettatori seduti accanto a lui e al padre Giuseppe in Curva A. Ha ripassato in un'ora francese, matematica e italiano in vista delle verifiche fissate ieri mattina alla scuola media Omero di Pomigliano d'Arco. «Si concentra più allo stadio che a casa. Sono stato io a suggerirgli di fare così. Quando ero studente universitario, portavo il libro al San Paolo. Walkman nelle orecchie e occhi su quelle pagine da studiare per l'esame», racconta papà Giuseppe.

Ai varchi del Maradona è accaduta una scena curiosa domenica pomeriggio. Emilio aveva uno zaino zeppo di libri, poi penne, evidenziatore e calcolatrice. Gli steward si sono interrogati osservando la dimensione della borsa, poi hanno sorriso quando il ragazzo l'ha aperta. «E vieni qui a studiare?». Sì, esattamente come aveva fatto già prima di altre partite. «E il giorno dopo a scuola era andata sempre bene. Emilio, che si sta preparando per l'esame di licenzia media, ha un'ottima media». Ed è un tifoso acceso, ovvio. Ammira Kim perché gioca nel suo ruolo e Kvara, che lo conquistò su Youtube prima di indossare la maglia del Napoli. «Ordinò la numero 77 per il suo compleanno a inizio agosto, prima dell'inizio del campionato e del primo gol del georgiano a Verona», spiega papà Giuseppe. Lui e il figlio indossano maglie differenti allo stadio. Il padre porta la numero 10 della stagione 1990-1991, quella di Diego nell'ultima annata a Napoli; il figlio, appunto, la 77.

Il primo abbonamento della sua vita Emilio lo ha avuto alla vigilia di questo campionato, concluso con lo scudetto e la festa di domenica scorsa. «L'aria del Maradona lo ha stimolato anche negli studi».