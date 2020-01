© RIPRODUZIONE RISERVATA

in attesa che Gattuso lanci nel ruolo i due nuovi acquisti Demme e Lobotka, cosa che avverrà probabilmente già contro la Lazio in Coppa Italia o contro la Juve. Lo spagnolo contro la Fiorentina verrà riproposto da regista, posizione dove ha faticato contro Sassuolo e Inter, prima dei miglioramenti evidenziati nelle ultime due partite contro la Lazio in campionato e il Perugia in Coppa Italia. Poi tornerà a fare la mezzala e si giocherà il posto con Zielinski: il ruolo di centrale nel 4-3-3 di Ringhio toccherà a uno tra il tedesco e lo slovacco.«Fabian Ruiz è un giocatore di grandissimo valore e sta giocando molto bene: può sbagliare un qualcosa perché fa un tocco in più ma esprime sempre grandi qualità. Se vogliamo vedere un giocatore dinamico che chiude per 90 minuti e va a pressare in modo sistematico non è cosi perché non sono le sue caratteristiche: in quella posizione si sa muovere ma non è il suo ruolo, però mi piace perché fa girare la squadra», ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Lo spagnolo, insomma, si sta impegnando da playmaker ma per caratteristiche nel modulo del nuovo allenatore è più funzionale da mezzala, sia destra che sinistra, e giocherà in questa posizione. Intanto, contro la Fiorentina toccherà ancora a lui guidare il reparto e si confronterà con un reparto molto attrezzato come quello dei viola a centrocampo: il regista è Pulgar e da mezzali giocano Benassi e Castrovilli., decisamente al di sotto rispetto al suo standard di rendimento nel primo anno in maglia azzurra quando fu uno dei migliori in assoluto, una stagione magica chiusa con l'Europeo under 21 vinto in estate con la Spagna da assoluto protagonista. Un'annata di grande spessore che ha suscitato le attenzioni nel mercato estivo anche dei due squadroni spagnoli, il Real Madrid e il Barcellona. L'ex centrocampista del Betis Siviglia quest'anno, invece, è finito risucchiato nella crisi del Napoli e non è riuscito a ripetersi. Avrà tempo per riprendersi, c'è un intero girone di ritorno e potrà cambiare il trend a cominciare dal match di stasera al San Paolo contro la Fiorentina.Sarà importante per lui per ritrovare la migliore condizione atletica e quella mentale per tornare al top., Gattuso ha un maggiore numero di soluzioni. Per Fabian Ruiz potrà essere uno stimolo in più per guadagnarsi il posto visto che l'allenatore da playmaker potrà contare sui due nuovi acquisti di gennaio e da mezzali, oltre che sullo spagnolo, anche su Zielinski, Allan e Elmas. Per gli azzurri comincia adesso un altro tour de force con le tre partite consecutive al San Paolo in una settimana con Fiorentina, Lazio e Juventus. A febbraio poi ci sarà anche l'ottavo di Champions al San Paolo contro il Barcellona: due mesi pieni di impegni fino alla prossima sosta di campionato di fine marzo. Fabian Ruiz adesso avrò l'opportunità di cambiare volto alla stagione a cominciare dalla sfida contro i viola di Iachini reduci da due successi consecutivi con Spal e Atalanta.