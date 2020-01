C'è Napoli-Fiorentina, Gennaro Gattuso torna a parlare dopo la vittoria in coppa Italia contro il Perugia, la prima nello stadio San Paolo: «Ma da quando sono qui non abbiamo fatto grandi numeri in casa e domani giochiamo contro una squadra viva che ha fatto bene nelle ultime partite. La Fiorentina tiene bene il campo, gioca da squadra e corre, ma sappiamo che per noi è importantissima. Non pensiamo alla Lazio né alla Juve, pensiamo solo a portare i tre punti a casa». Il Napoli ci riproverà con due rinforzi in più: «Lobotka e Demme sono calciatori di qualità in palleggio - spiega Gattuso - Diego può fare il vertice basso, Stanislav può fare anche la mezz’ala, ci possono dare una grande mano. La qualità degli allenamenti è salita negli ultimi giorni, è importante il loro arrivo perché ora nessuno ha il posto assicurato. Anche se ora hanno bisogno di tempo per uniformarsi a noi».



Ultimo aggiornamento: 12:40

Quanto tempo servirà a vedere il Napoli di Gattuso? «Non faccio il mago, poi stanno giocando sempre gli stessi e ci sta che il fisico non tenga per 90 minuti. Ma mi piace come sta lavorando la squadra, se abbiamo gamba riusciamo anche a pensare. Siamo insieme da 24 allenamenti, tra 15-16 avremo continuità a livello fisico e mentale». L'emergenza resta: «Ci mancano giocatori importanti, non metto le mani avanti ma il problema peggiore è questo. In difesa ci mancano Maksimovic e Koulibaly, per esempio. Dovremo mettere in campo la formazione migliore ogni volta, credendo in quello che facciamo. La cattiveria è una componente fondamentale nello sport, ma dev'essere sempre positiva per la squadra».