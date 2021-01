Il miglior Napoli contro la Fiorentina con la bella notizia del recupero al cento per cento di Manolas: il difensore greco ha fatto bene nell’ultimo allenamento di ieri mattina a Castel Volturno e sarà lui la sorpresa dal primo minuto nella sfida contro i viola. Subito in campo dall’inizio, quindi, in coppia con Koulibaly: si riforma la coppia difensiva titolare, una cosa sicuramente importante per Gattuso visti gli sbandamenti difensivi dell’ultimo periodo e i troppi gol subiti (12 nelle ultime nove partite tra Europa League, campionato e coppa Italia).

Linea a quattro che verrà completata da Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo, che salterà la prima partita della stagione e Mario Rui. A centrocampo ci sarà Bakayoko con Demme con Fabian Ruiz messo fuori gioco dal Covid. In attacco tornano dal primo minuto Zielinski e Insigne, Lozano in vantaggio su Politano per il ruolo di esterno destro d’attacco e Petagna centravanti con Mertens recuperato che giocherà uno spezzone di partita.

