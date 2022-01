Napoli, Ghoulam rialza i suoi: «Dobbiamo voltare subito pagina»

Anche Faouzi Ghoulam ci ha messo la faccia dopo la terribile e pesante sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, in Coppa Italia. Via social, il difensore algerino che ieri è andato in campo da titolare per la terza gara consecutiva ha scritto ai tifosi e ai compagni di squadra: «È una sconfitta che brucia. Ora voltiamo subito pagina!» il tweet di Faouzi.

Sconfitta che brucia. Ora voltiamo subito pagina!



Une défaite qui brûle.

Il faut maintenant tourner immédiatement la page!



A defeat that burns.

We must now turn the page immediately!



💚 #FG31 💙 #ForzaNapoliSempre ⚽️ #NapoliFiorentina #BolognaNapoli pic.twitter.com/DBfELwWum9 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) January 13, 2022