Napoli in partenza, c'è Ghoulam: torna Marfella, manca solo Lobotka

Come anticipato da Luciano Spalletti in conferenza, torna tra i convocati del Napoli Faouzi Ghoulam a otto mesi dall'infortunio al crociato. L'algerino parte oggi con la squadra per Firenze, dove domani gli azzurri incontreranno la Fiorentina. Torna tra i convocati anche il terzo portiere Davide Marfella, manca in lista solo Stanislav Lobotka ancora ai box.

