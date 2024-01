Napoli-Fiorentina, Giovanni Simeone in conferenza stampa: «Il gruppo è unito»

Si gioca una maglia da titolare contro il suo passato Giovanni Simeone, che di gol e di Fiorentina se ne intende: «Siamo qui grazie al lo scudetto vinto ed è una partita molto importante per noi, proveremo a dare il massimo per trovare nuova energia in questo momento» le parole dell’argentino in conferenza «La tripletta al Napoli con la Fiorentina? Fu importante ma ora non importa. domani è una partita difficile perché loro giocano bene e dovremo cercare di togliere alla Fiorentina il possesso palla. Proveremo a gestirlo noi, dobbiamo giocare di gruppo e con spirito di squadra. Proveremo a fare il massimo».

«Stare chiusi in ritiro può sembrare negativo ma serve a stare assieme, a rimanere a tavola: è una forma di compagnia per capire che siamo tutti sulla stessa barca», ha spiegato il Cholito «Non abbiamo incontrato il presidente qui in Arabia, lavoriamo tutti i giorni e proviamo a farlo al meglio stando uniti. In questo momento meno si parla e meglio è: contano i fatti, domani sarà difficile e vorremo dare il meglio.

Domani in campo? Io mi adatto sempre a quello che chiede l’allenatore».