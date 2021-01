Due gol e un assist per lanciare il suo Napoli. «Sono contento, vincere con questa maglia è sempre un orgoglio per me» ha detto Lorenzo Insigne, il capitano azzurro che commenta il 6-0. «Ci voleva questa vittoria per tutti noi, sappiamo che abbiamo fatto degli errori nelle altre partite ma la cosa bella è che dopo tre giorni ti puoi rifare. Stiamo lavorando duramente con Gattuso per tornare alla serenità, per fare il calcio che ci piace. Qualche volta non ci riusciamo ma so che tutta la squadra dà sempre il massimo».

«Oltre il risultato oggi abbiamo fatot una grande prestazione» ha continuato Insigne a Dazn. «Abbiamo una gara importante mercoledì, quindi oggi volevamo vincerla per prepararla al meglio. La Juventus ha grandi campioni, dobbiamo prepararci al meglio. Cercheremo di arrivarci bene. Il pranzo? Gattuso è stato un grande calciatore, sa quando bisogna staccare e ci ha fatto bene. A volte è meglio fermarsi un giorno che allenarsi. Ma da domani torneremo ad allenarci al massimo».

