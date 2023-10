Napoli-Fiorentina, Italiano punta il Maradona: «Stanchi, ma vogliamo fare bene»

L'Europa al giovedì rischia di essere un fattore importante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ieri impegnata in rimonta contro il Ferencvaros sul 2-2 e ora già pronta a pensare al Napoli.

Domenica sera al Maradona la sfida in campionato: « In questo momento certi giocatori non stanno benissimo ma per Napoli ci prepareremo e cercheremo di fare una grande prestazione» ha detto l'allenatore dei viola che sembrava poter essere tra gli eredi di Luciano Spalletti in azzurro qualche mese fa.

«Abbiamo avuto una grande reazione, la squadra non ci stava con quel risultato pesante. Gli ultimi venti minuti potevamo anche vincerla. Ci teniamo questo punto, nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto molto bene» ha spiegato Italiano a Sky Sport dopo la partita «In vista di Napoli dobbiamo vedere come recuperare certi giocatori. Nico Gonzalez è uno di quelli.

Le sta giocando tutte ma sapete quando è importante. Con il rientro di Ikoné potrebbe rifiatare visto che è stanco».