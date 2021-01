Torna portagonista Kalidou Koulibaly, il difensore azzurro che oggi ha detto la sua nel 6-0 contro la Fiorentina evitando il gol ai viola: «Volevamo rispondere sul campo con la prestazione e anche in vista dei risultati che sono arrivati ieri. Sapevamo che oggi era difficile e importante, proviamo ad avere più mentalità come Gattuso vuole».

«Adesso però pensiamo alla finale e mettiamo da parte il campionato. Faremo di tutto per vincerla, non è una partita come le altre» ha detto l'azzurro a Sky Sport. «Dobbiamo essere bravi a non prendere gol perché sappiamo che avanti da un momento all'altro il gol possiamo sempre farlo. Voglio vincere contro la Juventus, è una grande squadra e sta bene, ma lo stesso vale per noi. Possiamo fare male a qualsiasi avversario, servirà la giusta mentalità. Faremo di tutto per vincerla, siamo capaci».

