«Grazie Andrea», una battuta e un ringraziamento vero, Diego Demme festeggia così il suo terzo gol in questa stagione. Il centrocampista azzurro ha segnato ieri il gol del raddoppio che ha messo la strada in discesa e si è preso gli applausi dei compagni. «Grande vittoria. Dare tutto per questa maglia e questo gruppo è un onore. Ora concentrati sulla sfida di mercoledì!» gli ha fatto eco lo stesso Petagna, nel ruolo non così insolito di assistman contro la Fiorentina.

«Bella vittoria! Ora dobbiamo restare concentrati e prepararci al massimo per la Supercoppa» ha scritto sui social il recuperato Kalidou Koulibaly. Accanto a lui in campo il ritrovato Manolas: «Grande partita da parte di tutti!!» A chiudere i conti del tennistico 6-0 ci ha pensato Matteo Politano, che ha regalato il gol alla sua compagna Ginevra in dolce attesa: «Ti dedico tutto» il messaggio dell'azzurro.

