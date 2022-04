Napoli-Fiorentina, Spalletti amaro: «L'episodio Mario Rui cambia tutto»

Lo scudetto è ancora lì, ma ora rischia di allontanarsi troppo. Il Napoli di Luciano Spalletti si spegne d'improvviso e lascia il passo alla Fiorentina, cadendo ancora al Maradona. Un ko che rischia di spegnere la luce di questo finale di campionato. «È una sconfitta che ci costa molto, per certi versi nemmeno la meritavamo» ha detto Spalletti a fine gara «Ora cambiano le cose: si fa tutto più difficile ma non abbiamo altra scelta se non essere professionisti fino alla fine».

«La Fiorentina non ha rubato nulla, ha fatto la gara che doveva fare. Ma noi siamo partiti bene e poi ci siamo abbassati dopo l'avvio», ha continuato Spalletti, che prova a guardare avanti alle ultime sei partite della stagione «Avevamo pareggiato, eravamo dentro la partita, ma quell'episodio su Mario Rui che ha portato al secondo gol ci ha reso tutto più difficile. Abbiamo colpe, potevamo fare di più. Osimhen non era al massimo della condizione. Anche Fabian ha qualche problema, per questo ho sostituito lui e non Zielinski. Pensiamo a battere la Roma, ora, ma non dipende più da noi».