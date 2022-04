Napoli-Fiorentina, Spalletti live: «Sì, vogliamo vincere lo scudetto»

È il giorno di Luciano Spalletti: alla vigilia di Napoli-Fiorentina, il tecnico degli azzurri incontra la stampa in conferenza stampa a Castel Volturno.

La volata scudetto

«Dobbiamo ragionare pensando alla nostra corsa, non al Milan. Ma arrivati a questo punto sarebbe ridicolo non ammettere che ci siamo anche noi tra le candidate al titolo, insieme con Milan, Inter e Juventus. Ce lo giocheremo in questo finale al di là di quelli che saranno i risultati delle altre. La gestione dello spogliatoio diventa facile: abbiamo capito ormai che squadra siamo, ci giochiamo lo scudetto nonostante mille difficoltà. Domenica eravamo tutti in condizione fisica e mentale, seppur con qualche difficoltà, è il segnale che lavoriamo in maniera serissima. Tutti vogliono giocarsi le loro possibilità, sono convinto che lo faremo vedere fin da domani».

Lo stadio pieno

«La nostra idea di calcio non dipende da casa o trasferta. È più difficile vincere lontano da qui, quando abbiamo perso al Maradona abbiamo provato a fare comunque il nostro calcio e qualche episodio ci è andato storto. Non dobbiamo far nulla di differente rispetto al passato: lo stadio pieno in questo finale di campionato era il pezzo del puzzle che mancava, ci dice che stiamo facendo bene anche nel cuore dei tifosi. È un premio che ci piace, un mantello che ci trasforma in supereroi. Se avremo difficoltà basterà guardarsi intorno e tutto diventerà facile».

Il calendario

«La differenza nelle ultime sette partite la farà la nostra resilienza, la voglia di non fermarsi mai giorno dopo giorno. Dobbiamo provare a vincerle tutte sin dal primo fischio dell’arbitro. Il nostro cammino lo abbiamo chiaro, sono convinto che la squadra darà tutto. Lo scudetto possiamo vincerlo o meno, dobbiamo viverla serenamente: comunque andrà sarà una storia bellissima. Nessuno potrebbe dirci che abbiamo fallito».

L'avversario di domani

«Alla Fiorentina vanno fatti i complimenti, hanno costruito una squadra forte e lavorato bene anche con l’allenatore scelto. Le insidie? Basta ricordare la gara di Coppa Italia, ne abbiamo presi cinque in casa. La grinta di Italiano in quella partita l’ho mostrata alla nostra squadra. Sarà una partita complicata, loro propongono un calcio moderno, vogliono fare la partita velocemente e con pressione alta, ma sappiamo quello che dobbiamo fare e vogliamo vincerla».

L'infermeria

«Rrahmani è disponibile domani. È arrivato con un po’ di raffreddore, è stato mandato a casa per precauzione. E Osimhen sta bene, a inizio settimana c’è stato un piccolo problema in partitina e abbiamo preferito preservarlo ma negli ultimi allenamenti ha lavorato bene: averlo è importante ma non averlo ci ha aiutato a capire ancora una volta la qualità della nostra rosa».

Gli altri allenatori

«Non meriterei lo scudetto più di Pioli o Inzaghi, loro lo meritano quanto noi per quello che hanno fatto fin qui. Ma per quello che ho visto sicuramente lo meriterebbero i tifosi e la città. Non dobbiamo solo battere i nemici, ma anche i pronostici degli amici perché ormai ci danno tutti per vincenti».

La guerra in Ucraina

«Abbiamo già detto tanto in queste settimane. Questa guerra è un veleno che arriva nelle nostre case e ci impedisce di vivere serenamente. Ognuno può dare il suo contributo, senza chiedersi quanto è importante. La guerra uccide chi la subisce ma anche chi la fa, è una cosa insopportabile».