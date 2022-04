Napoli-Fiorentina, il ko più amaro: perché Maradona non sia più nemico

Alla quinta sconfitta in casa, la sesta complessiva, ottava se si contano le Coppe (non erano così tante dal 1997-98: undici) appare evidente che o il Napoli ha un problema con l'elettricità del suo stadio o, come appare da tempo, quello stadio non è più tanto la casa-fortino della squadra. È vero, è un solo fattore, ma comunque con una alta percentuale di incisività sulle partite. In questa stagione ha perso in casa con le piccole squadre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati