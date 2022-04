Napoli-Fiorentina, Osimhen out? Guai muscolari, domani gli esami

Èra tornato ad allenarsi ieri in solitaria, Victor Osimhen, nel giorno concesso da Spalletti a tutto il Napoli per staccare la spina, ma questa mattina il nigeriano azzurro è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra. A confermarlo è il club attraverso i suoi canali ufficiali, una notizia di certo da monitorare per i prossimi giorni in vista del match contro la Fiorentina: domani, il nigeriano si sottoporrà ad accertamenti per capire al meglio la situazione e sottoporlo a eventuali terapie.

La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto partitina a tema. Successivamente lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo, buone notizie invece per Meret: il portiere azzurro, che aveva riportato una frattura un mese fa, questa mattina ha svolto l'intera seduta in gruppo.