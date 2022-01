Petagna già pensa al Bologna: «In 9 si fa fatica a vincere»

Protagonista con il gol della speranza nel finale, anche per Andrea Petagna quella con la Fiorentina è una sfida da dimenticare. «In dieci si riesce a tenere il campo, ma in 9 è difficile. Il nostro obiettivo era quello di superare il turno, ma non ci siamo riusciti» ha commentato la punta. «Ora dobbiamo pensare al Bologna, perchè dobbiamo ottenere i 3 punti in campionato. Era un nostro obiettivo passare il turno, volevamo vincere. Dovevamo e potevamo fare meglio».

«Dovevamo essere più cinici nelle occasioni che abbiamo avuto, ma siamo stati sfortunati» ha commentato a Mediaset. «Dobbiamo pensare a lunedì perchè abbiamo una partita importante. Sono contento di aver fatto gol ancora e chiaramente quando giochi dall'inizio è più facile perchè hai più occasioni. Ora pensiamo a vincere lunedì, poi abbiamo il derby con la Salernitana, quindi ci sono tante partite e dobbiamo prepararci bene».