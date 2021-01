L'unica nota stonata del 6-0 contro la Fiorentina è per il Napoli l'infortunio di Andrea Petagna, l'attaccante azzurro che ha lasciato zoppicando il campo nel secondo tempo. «Andrea Petagna, sostituito nel finale di Napoli-Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro» ha fatto sapere il club azzurro con un comunicato tramite il proprio sito ufficiale.

«Vediamo come sta» aveva commentato Gattuso nel post partita a proposito di Petagna. «Aveva già preso un colpo simile al polpaccio qualche giorno fa ma aveva recuperato in pochi giorni, speriamo stia bene» le parole dell'allenatore azzurro che spera di poterlo avere a disposizione per la sfida di mercoledì in Supercoppa contro la Juventus.

