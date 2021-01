«Abbiamo avuto una reazione dopo il primo gol e potevamo pareggiarla, ma è difficile commentare questa gara». Cesare Prandelli commenta così la partita dello Stadio Maradona, una sconfitta dura da digerire: «Abbiamo subìto sei tiri e sei gol, chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo lavorare e stare zitti. Dovevamo reagire meglio e invece abbiamo concesso troppo. Il Napoli è bravo ad approfittare degli errori avversari, ma noi gli abbiamo lasciato troppo spazio».

«L'emblema della partita è il terzo gol: abbiamo lasciato Insigne libero in mezzo a cinque nostri calciatori» ha detto Prandelli a Dazn. «Paradossalmente ho visto cose anche buone, ma siamo in una zona di classifica in cui non ci si può permettere questi errori. Adesso dobbiamo reagire con decisione. Il cambio di Ribery? È un campione ma lo conosco poco, ho sempre paura che abbia problemi fisici».

