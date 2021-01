Una data storica, 10 maggio 1987: Napoli-Fiorentina 1-1 allo stadio San Paolo, gli azzurri vincono lo scudetto, il primo della storia. La partita la sbloccò Carnevale, pareggiò Baggio su punizione. Alle 17.47 il fischio finale, il Napoli per la prima volta fu campione d'Italia: la festa in campo di Maradona e degli azzurri, una partita indimenticabile, una giornata indimenticabile.

L'ultima vittoria della Fiorentina

Tante altre le partite spettacolari tra Napoli e Fiorentina, a Fuorigrotta i precedenti sono 71, 32 i successi degli azzuri, 21 pareggi e 17 i successi dei viola. L'ultima vittoria della Fiorentina l'anno scorso, il 18 gennaio: i viola vinsero 2-0, un ko per il Napoli di Gattuso che rappresentò la svolta poi in positivo della stagione: gli azzurri cominciarono a inanellare risultati positivi e cambiarono marcia chiudendo la stagione con la vittoria in coppa Italia.

Il 3-2 della rimonta

Un successo pesante fu il 3-2 in rimonta della stagione 1989-1990, quella del secondo scudetto del Napoli: nel primo tempo Roberto Baggio mise a segno una doppietta, poi gli azzurri rimontarono nella ripresa con l'autogol di Pioli, e le reti di Careca e Corradini. L'ultima vittoria il 15 settembre 2018, la firmò Insigne a dieci minuti dalla fine, era la prima stagione di Ancelotti sulla panchina azzurra.

Il 4-1 del 2017

Una vittoria larga del Napoli fu il 4-1 del 20 maggio 2017: reti di Koulibaly, Insigne e doppietta di Mertens, per i viola segnò Ilicic. Era la squadra allenata da Sarri, al secondo anno sulla panchina azzurra che chiuse quel campionato al terzo posto. L'anno seguente quello che invece gli azzurri chiusero al secondo posto la sfida finì 0-0, fu il secondo passo falso consecutivo dopo il ko per 1-0 con rete di Higuain. Quel campionato la Fiorentina fu la bestia nera per gli azzurri, vinse 3-0 anche al ritorno e quella sconfitta significò l'addio alla lotta scudetto per il Napoli.

