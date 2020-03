LEGGI ANCHE

L'anticipo della 22ma giornata di campionato non sorride al Napoli Primavera che si infrange anche a Firenze e registra l'ennesima sconfitta di una bruttissima stagione. Troppo Viola nel primo tempo, i padroni di casa prima passano in vantaggio con Bianco alla mezz'ora di gioco e poi chiudono virtualmente i giochi prima dell'intervallo con la rete di Simonti.Timoda reazione quella del Napoli di Angelini che si affaccia nella ripresa dalle parti dell'area avversaria senza troppa fortuna. Di Labriola e Manzi le occasioni migliori, poi a far sorridere il tabellino è solo Cioffi nel finale, bravo a siglare il gol della bandiera con una bella punizione.