Se Piotr Zielinski giocherà o no dipende solo dallo stato di forma: non c’è alcuna voglia di metterlo fuori rosa, né lui intende mettersi in un angolo. Ecco, non ha rinnovato e non lo farà. Chiuderà la stagione come hanno fatto i vari Callejon, Mertens, Insigne: a testa altissima. Sta decisamente meglio. Come anche Jens Cajuste: se non ce la farà pronto Gaetano.

APPROFONDIMENTI Mazzarri in conferenza stampa: «Non ci faremo distrarre dal mercato» Simeone c'è: «Il gruppo è unito»

Per il resto, c’è poco da scegliere. Diego Demme, invece, non riesce a recuperare dopo lo stop nell'allenamento di lunedì: un peccato, perché contro la Salernitana aveva dato la sensazione di essere davvero pronto. Gli altri dubbi? il solito, in attacco. Il fatto che abbia parlato Simeone, potrebbe anche essere pre-tattica. In ogni caso, c'è il ballotaggio tra i due.