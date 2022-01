Napoli-Fiorentina con tre Primavera: Osimhen out, riecco Malcuit e Meret

Una bella notizia per Spalletti: rientra Alex Meret, negativizzato dopo qualche giorno di quarantena, così come Kevin Malcuit. L'allenatore toscano ritrova qualche pedina in vista del match di questa sera contro la Fiorentina al Maradona, primo turno stagionale della Coppa Italia per gli azzurri. Restano fuori dai convocati Osimhen - rientrato in gruppo solo ieri - e Insigne. Tre i giovani della Primavera aggregati ai convocati: il difensore Costanzo, il centrocampista Vergara e l'attaccante Cioffi.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Ospina;

Costanzo, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara;

Cioffi, Lozano, Mertens, Petagna, Politano.