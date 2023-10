La grande tentazione è metterli insieme tutti e tre. E dall'inizio. Per la gioia di De Laurentiis. E non solo nei minuti finali. I nuovi volti del Napoli in campo dal principio, con la Fiorentina. Tradotto: Natan, Cajuste e Lindstrom titolari. Mai successo fino ad adesso, ma in nome del turnover, del fatto che le forze vanno dosato, perché il muro di partite alle spalle è stato molto impegnativo, potrebbero essere queste le rotazioni a cui lavora Rudi Garcia. 45 milioni spesi tra luglio e agosto, con Lindstrom pagato quasi 25 milioni e che a Lecce ha deluso le attese. Dunque, probabile che dopo il turno di riposo in Champions, possa toccare ancora al danese al posto di Politano. Ma Garcia vuole insistere anche per lo svedese Cajuste: anche perché Anguissa sembra affaticato. E forse cinque giorni sono pochi per recuperare in pieno e dunque l'idea delle maxi-rotazioni. Per la gioia degli uomini-mercato del Napoli che hanno difeso a spada tratta le loro scelte estive. Ieri, però, andava disinnescata la bomba Mario Rui: e i dirigenti azzurri hanno chiamato il suo agente Giuffredi, che il giorno prima aveva accusato Garcia per lo scarso impiego del portoghese, per provare a calmare le acque. Ecco, Mario Rui è un altro candidato a giocare contro i viola.

Rrahamani e Juan Jesus continuano ad allenarsi a parte. Non andranno neppure in panchina con la Fiorentina, inutile pigiare il piede sull'acceleratore del recupero. Il vero dilemma è se il difensore kosovaro dirà di sì alla convocazione con la sua nazionale, sia pure solo per continuare lì la sua riabilitazione. Il punto è sempre legato al legame che ogni calciatore ha con il proprio Paese. In più Rrahmani è capitano del Kosovo. Dunque, bisogna capire cosa farà. Chiaro che lo staff medico preferisce tenerlo in cura a Castel Volturno anche perché il difensore si è infortunato proprio giocando con la sua nazionale in Romania.

Il suo rientro, salvo imprevisti, è annunciato con il Verona, sua ex squadra. Ma nasce il dubbio che quando sarà rientrato a fare coppia con lui possa essere Ostigard. E poco importa che è piede destro come lui. In ogni caso, nell'emergenza degli ultimi venti giorni, Garcia ha scoperto di poter contare su una rosa molto ampia.

La gara con la Fiorentina è crocevia importante. Garcia ha parlato di un filotto di vittorie fondamentali per rialzare la testa in classifica. Dunque, Udinese, Lecce e... Fiorentina. Poi per tre giorni la squadra sarà libera. Difficile che Osimhen possa fermarsi anche contro la viola. Ma Cajuste e Lindstrom sono già tanto, dunque se davvero toccherà a loro anche perché Lobotka e Zielinski in questo momento sembrano intoccabili. Garcia è rimasto nel centro tecnico fino a quasi le 17,30 e la sera l'ha trascorsa a vedere la gara della Fiorentina in Conference League con il Ferencvaros.

Ma già aveva visto, per tutto il pomeriggio le sintesi dei match con Udinese, Frosinone e Cagliari. La vigilia con la Fiorentina sarà ancora al Maradona, perché gli azzurri si alleneranno nel terdo pomeriggio nello stadio di Fuorigrotta, anche per poterlo fare fino a tardi, usando l'impianto di illuminazione. Poi, la solita cena insieme, prima del rientro nella proprie abitazioni.