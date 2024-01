Un altro Simeone ci riprova: al Cholo, sette giorni fa, è andato tutto di traverso nella Supercoppa spagnola giocata proprio a Riad. Cinque gol presi dal Real di Ancelotti e volo diretto per Madrid. Il Cholito spera che, stavolta, il sole arabo porti bene a quelli della sua famiglia. «Papà l'ho sentito, non è particolarmente felice per il modo con cui l'Atletico Madrid ha perso in Supercoppa. Non so se lo chiamerò di nuovo in queste ore. Tanto so quello che mi dirà: “Cerca di dare sempre tutto quello che hai”. Lo conosco bene, già me lo ha detto ieri». È lì che sorride guardando il pallone della Supercoppa, mentre ascolta il suo allenatore dire: «Ha parlato non molto bene, non so se giocherà». Chissà se è solo uno scherzo. Perché il ballottaggio con Raspadori è autentico. Forse, tocca a Giovanni Simeone contro la Fiorentina. Forse. Ma a Mazzarri piace fare pre-tattica. Magari portarlo in conferenza è solo uno specchietto per le allodole. Ma certo per lui è aria di casa: non solo perché con i viola segnò una tripletta che ancora brucia al Napoli (quel 3-0 che costò lo scudetto a Sarri con tutta l'appendice del campionato perso in albergo). Cholito sembra dare qualche garanzia in più rispetto a Jack Raspadori. O meglio, consente a Mazzarri di avere un'arma in più in panchina per stravolgere le cose. Come ha fatto con la Salernitana. Dunque, la più riserva di tutti, oggi potrebbe tornare al centro del tridente di Mazzarri. Racconta: «Sono una persona semplice ed è quello che voglio i miei compagni vedano di me. Voglio trasmettere ai miei compagni la passione per il calcio, senza la squadra e un allenatore che ti dà la fiducia non puoi mai andare avanti - dice - Siamo qui da campioni d'Italia, abbiamo vinto lo scudetto, questo ci deve dare forza e l'entusiasmo giusto. Con la Fiorentina sarà una partita difficile». L'assenza di Osimhen: «Sostituirlo è una responsabilità, ma è anche bello avere più minuti e giocare. Cercherò di farlo nel migliore dei modi con Raspadori». Prende appunti anche a Riad, un diario di viaggio. «Mi serve per crescere, per essere migliore del giorno prima: mi annoto tutto ciò che mi serve, tattiche e pensieri».

«La Fiorentina sta bene, è una buona squadra, e anche noi dobbiamo impedirgli di avere il pallone, anzi proveremo a farlo anche noi. Ci sarà bisogno di tanta umiltà e spirito di squadra, non si deve pensare all'io ma al noi», dice il ragazzo argentino che cura l'anima e lo spirito oltre che il corpo». I gol si pesano, non si contano solo. Lui, l'ultimo, lo ha fatto al Bernabeu. «Fare gol nelle partite importanti e nei grandi stadi è molto importante, speriamo servano comunque sempre per vincere le partite. Mi adatto al fatto che Kvaratskhelia si è avvicinato alla prima punta. Mi sembra che sia un bene». Dopo Rrahmani, anche il Cholito non nasconde la settimana amara trascorsa in ritiro a Pozzuoli. «È chiaro che stare rinchiusi sembra un po' brutto, ma è anche una buona forma per tornare a stare insieme, è anche un modo per capire che siamo tutti sulla stessa barca. E la cosa più importante. Non abbiamo parlato col presidente, stiamo lavorando tutti i giorni in silenzio e cerchiamo di lavorare insieme, di stare uniti. Meno si parla meglio è».

Se Zielinski giocherà o no dipende solo dallo stato di forma: non c'è alcuna voglia di metterlo fuori rosa, né lui intende mettersi in un angolo. Ecco, non ha rinnovato e non lo farà. Chiuderà la stagione come hanno fatto i vari Callejon, Mertens, Insigne: a testa altissima. Sta decisamente meglio. Come anche Cajuste: se non ce la farà pronto Gaetano. Per il resto, c'è poco da scegliere.