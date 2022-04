Napoli-Fiorentina, Rrahmani out? Ha la febbre, niente allenamento

Luciano Spalletti rischia di non poter contare su Amir Rrahmani nemmeno nel match di domani contro la Fiorentina. Il difensore del Kosovo, infatti, questa mattina non si è allenato durante l'ultima seduta di rifinitura prima della gara a causa di un leggero stato influenzale. In pre-allarme c'è ancora Juan Jesus, che aveva giocato titolare contro l'Atalanta una settimana fa.

Questa mattina al Konami Center la squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una prima fase di torello. Successivamente seduta tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Ounas, Malcuit, Di Lorenzo e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo e salteranno la sfida di domani con la Fiorentina.