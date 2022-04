Napoli-Fiorentina, occhio al rigore: Insigne stravince la sfida con Piatek

26 rigori complessivi in 31 giornate fin qui disputate. Quando di mezzo ci sono Napoli e Fiorentina di solito il rigore non è un'eventualità così remota: 0,8 penalty per gara, un fattore che potrebbe essere decisivo anche domani, quando la squadra di Luciano Spalletti e quella di Italiano si incontreranno al Maradona per una sfida che sa a metà di scudetto e d'Europa.

Nessuno più del Napoli: gli azzurri sono la squadra che ha ricevuto più rigori a favore in questa Serie A (11 assegnati, 8 realizzati) e solo uno contro, conferma della qualità del lavoro offensivo di Osimhen e compagni. Fu proprio il nigeriano che all'andata seppe conquistarsi il rigore che aprì le danze del match, trasformato poi dal capitano Lorenzo Insigne in due tempi. Il 24 degli azzurri è il rigorista con più gol della Serie A: 7 delle sue 8 reti complessive sono arrivate, infatti, proprio dal dischetto (ma ha anche tre penalty sbagliati). 100% di realizzazione, invece, per Dries Mertens, che si era sbloccato su rigore contro la Salernitana.

Nemmeno gli uomini di Italiano scherzano: se nella speciale classifica dei rigori il Napoli è primo - e l'Inter seconda -, la Fiorentina occupa il terzo gradino del podio con 9 rigori a favore e 5 assegnati contro. Tutto o quasi sembra corrispondere al periodo che ha preceduto la cessione di Dusan Vlahovic: proprio l'attaccante serbo resta il miglior realizzatore viola dal dischetto con 5 gol su sei tentativi, poi Biraghi che ha segnato un penalty e sbagliato l'altro. È andata meno bene a Krzysztof Piatek: il polacco - che contende la maglia da titolare a Cabral per la sfida di domani al Maradona - ha sbagliato l'unico rigore fin qui tirato in viola.