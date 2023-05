Napoli-Fiorentina, semifinale Supercoppa italiana: l'Inter attende l'altra semifinalista

Nuovo anno, nuovo format: la Supercoppa Italiana 2024 non si giocherà più in gara secca come nelle precedenti edizioni. Seguendo l'esempio di altri campionati europei, anche le squadre italiane si giocheranno il trofeo con una sessione di Final Four: quattro squadre che si affronteranno prima in semifinale e poi in una eventuale finale per contendersi la vittoria.

Il Napoli che ha vinto lo scudetto ha già conosciuto ieri sera la prima sfidante: gli azzurri affronteranno i viola della Fiorentina nel primo episodio della competizione che si giocherà a gennaio in Arabia Saudita. Dall'altra parte del tabellone, invece, c'è l'Inter: i nerazzurri si sono aggiudicati la Coppa Italia ieri sera e ora aspetteranno di conoscere la sfidante per le semifinali, ovvero la squadra che chiuderà al secondo posto in campionato (in questo momento, la Lazio di Sarri).