Napoli-Fiorentina, trionfo Italiano: «Dopo il pari ho sfidato Spalletti»

Tre vittorie nelle ultime quattro partite a Napoli. Vincenzo Italiano ci sta prendendo gusto, il Maradona è diventato quasi casa sua. «Sono felice per quello che ho visto in campo. Per come ci siamo confermati nelle uscite dopo la partita contro l’Inter: ho chiesto alla squadra carattere e personalità, oggi ci siamo riusciti contro una squadra fortissima e uno stadio gremito» ha detto l'allenatore dei viola a fine partita, una vittoria che rilancia i suoi per un posto importante in Europa.

«È un’impresa per noi. Quando arrivi a Napoli hai sempre la paura di andare via con le ossa rotte, ma quel timore ti fa stare sul pezzo», ha continuato Italiano a fine gara, parlando ai microfoni Dazn. «E con queste prestazioni resti soddisfatto: abbiamo avuto concretezza, siamo stati cinici e siamo riusciti a portarla a casa. Sapevamo di poter rischiare un po’ di profondità, ma i centrali sono stati molto bravi su Osimhen e abbiamo limitato tutti. Dopo il pareggio era inutile chiudersi in difesa, dare spazio al Napoli significava soffrire. Ho provato a mettere qualità in avanti e la scelta è stata azzeccata. Per l’Europa League ci siamo anche noi: siamo rimasti in questa zona di classifica tutto l’anno, quindi ne abbiamo la qualità. Manca poco alla fine, ci proveremo perché la meritiamo».